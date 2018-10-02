Катар и Эквадор подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Кито, , 09:06 — REGNUM 1 октября правительства Катара и Эквадора подписали ряд соглашений о сотрудничестве в ходе официального визита эмира Катара Тамима бин Хамада ль Тани в южноамериканскую страну, сообщает агентство Prensa Latina.

«Наша миссия в качестве лидеров — углублять дипломатический диалог и искать благополучие для наших братьев», — сказал президент Эквадора Ленин Морено перед подписанием документов.

Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, инвестиций, социальной политики. Они направлены на поддержку сельского хозяйства, молодежи, спорта, защиты окружающей среды, а также на развитие торговли.

Ленин Морено вручил гостю государственную награду Эквадора — Национальный орден заслуг.

Напомним, в прошлом году Катар оказался в изоляции в своем регионе: в июне 2017 года группа государств во главе с Саудовской Аравией обвинила Доху в финансировании террористов и начала экономическую и дипломатическую блокаду страны.