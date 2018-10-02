Кожемяко выгнал из администрации Приморья трёх вице-губернаторов

Владивосток, , 08:59 — REGNUM Новый временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко освободил от занимаемых должностей трёх вице-губернаторов администрации края. Некоторые ключевые позиции займут люди из команды нового врио, работавшие с ним на Сахалине. Эксперты сходятся во мнении, что это не последние отставки в высших эшелонах власти Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После отставки предыдущего врио губернатора Андрея Тарасенко своих постов лишились в администрации Приморья стразу три вице-губернатора: курирующая вопросы образования Ирина Мануйлова, курирующий вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти Станислав Ершов и куратор внутренней и информационной политики Дмитрий Братыненко. Кстати, именно последнего эксперты в один голос назвали главным виновником того, что Андрей Тарасенко «провалил» выборы губернатора Приморья. Известно, что вопросы внутренней политики в Приморье теперь будет курировать первый заместитель губернатора Сахалина Антон Волошко.

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Свои посты пока сохранили первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко, Гагик Захарян и Андрей Ларин. Предыдущий врио губернатора Тарасенко обещал реорганизовать администрацию края в правительство, но за время своего правления так и не успел это сделать.

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По мнению экспертов, это первые отставки нового врио губернатора Приморья, но далеко не последние. Олег Кожемяко может полностью поменять управленческий состав краевой администрации в ближайшее время, призвав себе на помощь чиновников с Сахалина и из Амурской области, где он ранее являлся руководителем.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие в сентябре выборы губернатора Приморского края стали провальными для Андрея Тарасенко. Итоги голосования во втором туре, который состоялся 16 сентября, по рекомендации ЦИК РФ были признаны недействительными. Новые выборы губернатора края состоятся в декабре.

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Олег Кожемяко сам попросил президента РФ Владимира Путина назначить его на должность врио губернатора Приморья. 26 сентября глава государства подписал такой указ.

Таким образом Кожемяко стал руководителем четвертого региона на Дальнем Востоке. До этого он являлся губернатором Корякского автономного округа, который вошёл в состав Камчатского края, затем Кожемяко возглавлял Амурскую область, а после стал губернатором Сахалина. Эксперты называют его антикризисным губернатором.