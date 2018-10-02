В Казахстане дело беглого банкира передали в суд

Тараз, Казахстан, , 08:43 — REGNUM Дело о заказном убийстве в отношении беглого банкира Мухтара Аблязова передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Джамбульской (Жамбылской) области, сообщили 2 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

По данным ведомства, в 2004 году Аблязов заплатил бизнесмену Муратхану Токмади $4 млн за убийство председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева для возврата контроля над банком.

Напомним, по версии следствия, 19 декабря 2004 года Токмади застрелил Татишева из охотничьего ружья, подстроив несчастный случай на охоте. После убийства Аблязов стал председателем совета директоров «Банк ТуранАлем».

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