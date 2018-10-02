Объявлен новый состав правительства Японии

Токио, , 08:39 — REGNUM После ухода правительства Японии в отставку премьер-министр Синдзо Абэ назначил новых министров. Об этом сообщает 2 октября агентство Kyodo.

Отмечается, что отставка правительства была связана с переизбранием Абэ в качестве президента правящей Либерально-демократической партии Японии. По сведениям издания, действующий премьер-министр во время кадровых перестановок сохранил посты за шестью ключевыми министрами и назначил 12 новых членов правительства.

Сообщается, что в числе прочих Абэ оставил на должности министра финансов Японии Таро Асо, главу МИД Таро Коно и генерального секретаря правительства Йошихидэ Сугу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь переизбрался на пост главы правящей Либерально-демократической партии страны. Абэ подчеркнул, что планирует сохранить на своих постах почти всех ключевых министров в ходе кадровых перестановок.

Читайте также: Премьер Японии Синдзо Абэ сохранит главных министров в правительстве