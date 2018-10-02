Больше половины жителей Южной Кореи хотят объединиться с КНДР

Сеул, , 08:15 — REGNUM Большинство граждан Южной Кореи видят необходимость в объединения с Северной Кореей. Согласно результатам опроса общественного мнения, такого мнения придерживаются 59,8% респондентов. Информацию об этом сегодня, 2 октября, распространил Центр по вопросам воссоединения и мира при Сеульском государственном университете.

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При этом против объединения выступили 34,6% опрошенных, пишет ТАСС. По их мнению, это может привести к большим экономическим затратам, а также возникновению социальных проблем.

Что касается сторонников объединения, то большая часть из них (45,1%) считает, что воссоединение необходимо для единства корейского народа, 31,4% уверены, что это позволит устранить угрозу войны, 12,9% считают его условием превращения единой Кореи в развитую страну.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о «мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Подписание документа состоялось по итогам переговоров, которые прошли в пограничном пункте Пханмунджом.

19 сентября по итогам третьего в 2018 году саммита, прошедшего в Пхеньяне, было подписано межгосударственное соглашение в военной сфере. Отмечалось, что всеобъемлющее военное соглашение направлено на снижение напряжённости и предотвращение случайных столкновений.

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