ЛНР: Киев начал внеплановую ротацию подразделений ВСУ в Донбассе

Луганск, , 08:16 — REGNUM Внеплановая ротация подразделений Вооруженных сил Украины началась в Донбассе на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

Информация о ротации частей ВСУ поступила на горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР. Речь идет о подразделениях в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил».

Так, 1 октября начался уход с Луганского направления 14-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, дислоцировавшейся в районе Попасной. На смену бригаде подходит неустановленное подразделение.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года в Киеве произошел госпереворот, после чего Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость. В апреле того же года началась военная операция Киева против республик Донбасса. Вооруженный конфликт, по данным ООН, унес жизни более 10 тыс. человек.

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