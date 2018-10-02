В Самарской области назначен новый министр энергетики и ЖКХ

Самара, , 08:06 — REGNUM С 1 октября 2018 года главой министерства энергетики и ЖКХ в Самарской области стал Сергей Марков, ранее руководивший администрацией Новокуйбышевска. Городская дума назначила исполняющего обязанности мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

До выборов мэра, которые пройдут на конкурсной основе, исполнять обязанности главы администрации Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев, ранее занимавший должность заместителя главы по вопросам городского хозяйства.

Сергей Марков, руководивший Новокуйбышевском с 2016 года, приступил к работе в региональном министерстве. Как сообщало ранее ИА REGNUM, занять этот пост ему предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Предыдущий министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Крайнев был уволен 24 сентября. Его обязанности временно исполнял Сергей Ульянкин.

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