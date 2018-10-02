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Главы МИД Франции и Исландии обсудили выход Великобритании из ЕС

Политика

Жан Ив Ле Дриан и Гудлаугура Тор Тордарсон выразили желание продолжить совместную работу в области климата и окружающей среды

Париж, 2 октября 2018, 07:50 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своим исландским коллегой Гудлаугурой Тор Тордарсоном в Париже, 1 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министры обменялись мнениями по вопросу многополярности и важности реформы ВТО в этом отношении. Стороны обсудили вопросы, связанные с выходом Великобритании из Европейского союза, а также сотрудничество между Исландией и ЕС в рамках европейской экономической зоны, особенно в области рыбалка.

Жан Ив Ле Дриан и Гудлаугура Тор Тордарсон выразили желание продолжить совместную работу в области климата и окружающей среды, особенно в рамках арктического совета.

Стороны обсудили ситуацию в Северо-Восточной Атлантике. Министры подчеркнули важность рассмотрения вопроса о сотрудничестве в области безопасности и спасательных операций на море.

Напомним, посетив Париж с 16 по 18 апреля 2015 года в кулуарах конференции по геотермальной энергии, бывший президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон встретился с бывшим главой Франции Франсуа Олландом.

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Политическая жизнь Франции
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