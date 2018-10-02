Бывший генсек компартии Вьетнама умер в возрасте 101 года

Ханой, , 07:47 — REGNUM Во Вьетнаме ушел из жизни бывший генеральный секретарь Коммунистической партии До Мыой. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Политик скончался 1 октября после продолжительной болезни, ему был 101 год. До Мыой находился в одной из больниц в Ханое.

До Мыою, настоящее имя которого Нгуен Зуи Конг, отводят значимую роль в борьбе Вьетнама за независимость и последующей жизни страны. С середины 1950-х годов он находился на ключевых постах в области управления экономикой.

С 1988 по 1991 год До Мыой возглавлял правительство Социалистической Республики Вьетнам. В этот период осуществлялась реформа, направленная на формирование социалистически-ориентированной рыночной экономики.

Компартией Вьетнама До Мыой руководил в 1991—1997 годах. С 1997 по 2001 год он являлся советником ЦК партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября во Вьетнаме простились с десятым президентом страны Чан Дай Куангом, скончавшимся 21 сентября в возрасте 61 года. Чан Дай Куанг руководил государством с 2016 года.

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