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Правительство Японии ушло в отставку

Политика

Перед предстоящими кадровыми перестановками

Правительство Японии ушло в отставку
Иван Шилов © ИА REGNUM
Япония

Токио, 2 октября 2018, 07:29 — REGNUM  Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед предстоящими кадровыми перестановками, сообщается Kyodo.

Таким образом, победивший на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии премьер-министр Синдзо Абэ в ближайшие часы сформирует новый состав правительства.

Напомним, ранее Абэ заявил, что планирует сохранить на своих постах почти всех ключевых министров в ходе кадровых перестановок в правительстве. Так, свои посты могут сохранить министр иностранных дел, министр экономики, торговли и промышленности, а также министр экономического развития.

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Правительство Японии
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