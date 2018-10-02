Пролетевший над украинскими кораблями Су-27 посчитали «российским»

Киев, , 07:29 — REGNUM Видеозапись полета якобы принадлежащего российским Воздушно-космическим силам (ВКС) истребителя Су-27 вблизи украинских кораблей опубликована 1 октября на официальной странице Военно-морских сил (ВМС) Украины в Facebook.

Хотя на видеозаписи разобрать принадлежность самолета невозможно, украинские военные озаглавили ролик «Пролет российского истребителя».

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/288615935077447/

В комментарии к видео утверждается, что в момент пролета истребителя корабли ВМС Украины выполняли задания в рамках стратегических учений «Казацкая воля — 2018».

Как сообщало ИА REGNUM, маневры Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Казацкая воля — 2018» прошли с 25 по 29 сентября. 26 сентября подразделения ВСУ в ходе тактических учений на побережье Азовского моря отработали задачи по обороне района от вражеского десанта.

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