«Отравитель» Скрипаля получил Героя России за операцию в Межигорье — СМИ

Киев, , 07:28 — REGNUM Звание Героя России было присвоено полковнику российской военной разведки Анатолию Чепиге, которого британские СМИ идентифицируют с Русланом Бошировым, за эвакуацию в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев в интервью украинскому телеканалу «Громадськое».

Покинувший Россию журналист утверждает, что Чепига-Боширов участвовал в вывозе Януковича в Россию. Для этого была проведена операция в резиденции бывшего украинского лидера в Межигорье.

«Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье», — отметил Канев.

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Чепига находился возле Януковича, отвечал за его безопасность. Затем экс-президент был переправлен в Крым и передан российской стороне. Полковник военной разведки Чепига якобы был удостоен звания Героя России.

Журналист, участвовавший в «расследовании» The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей, пообещал опубликовать подробности об операции с участием Чепиги в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, Лондон подозревает российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года. Утверждается, что Боширов и Петров — «агенты ГРУ», а настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига.

В Кремле опровергли награждение выпускника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги звездой героя России. Такого имени нет в списках награжденных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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