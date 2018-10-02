ВМС США раскрыли детали опасного сближения с кораблём Китая

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Китайский военный корабль Luyang провел «небезопасный и непрофессиональный» маневр рядом с американским эсминцем USS Decatur в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США Чарльз Браун.

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«Китайский эсминец подошёл к нашему кораблю на расстояние 45 ярдов (41 м) и эсминцу USS Decatur пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения», — приводит CNN слова Брауна, рассказавшего детали инцидента.

Представитель флота добавил, что при этом корабль Китая предпринял серию агрессивных манёвров, сопровождаемых требованиями в адрес американского эсминца, выполнявшего миссию по обеспечению свободы навигации близ спорных островов Наньша (Спратли), покинуть зону.

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Добавим, что после инцидента в МИД Китая потребовал от США прекратить провокационные действия американского флота, выразив «крайнее недовольство и решительный протест».

Напомним, морские границы между Китаем, Японией, Филиппинами и Вьетнамом в акватории Южно-Китайского моря являются предметом многочисленных споров и четко не установлены. Власти Китая обвиняют Филиппины в том, что они затягивают в этот конфликт США, которые пользуются напряженностью в Южно-Китайском море как рычагом давления на КНР.

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