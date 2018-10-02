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В Саксонии создано спецподразделение для борьбы с правым экстремизмом

Политика

Это ответ на активизацию правых группировок после событий в Хемнице

Дрезден, Германия, 2 октября 2018, 07:22 — REGNUM  В немецкой земле Саксония министерством внутренних дел создано спецподразделение для борьбы с деятельностью праворадикальных группировок, передает телеканал N-TV 1 октября.

По словам министра внутренних дел Саксонии Роланда Вёллера, спецподразделение начнет свою работу в Центре по борьбе с терроризмом и обороне. Оно будет помогать полицейским управлениям быстрее реагировать на действия правых экстремистов и террористические акты, обеспечивать своевременное принятие мер. Спецподразделение будет работать круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в восточных землях Германии, особенно в Саксонии и Тюрингии, сильны правые настроения. Здесь сконцентрировано наибольшее число избирателей правой партии «Альтернатива для Германии», а в конце августа-начале сентября в городе Хемниц прошла волна массовых акций протеста против миграционной политики Германии.

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Политическая жизнь Германии
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