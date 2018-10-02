Литва теряет население, США — доверие жителей ведущих стран: Радио REGNUM

Москва, 2 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- Молдавский премьер потребовал капитуляции России в Приднестровье;
- Премьер-министр Армении исключает проведение очередных выборов;
- В Литве стремительно сокращается численность населения;
- В Киеве отреагировали на иск против Порошенко;
- Путину доверяют больше, чем Трампу.
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