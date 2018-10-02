В Праге состоялись российско-грузинские переговоры

Прага, , 05:54 — REGNUM Переговоры со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе провел заместитель российского министра иностранных дел Григорий Карасин, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«1 октября в Праге состоялась очередная встреча статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Г.Б.Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии З.Абашидзе. Было продолжено обсуждение практических вопросов развития двусторонних отношений», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе встречи представители России и Грузии подвели промежуточные итоги торгово-экономического взаимодействия. За семь месяцев товарооборот между странами достиг значения в $815 млн (вырос практически на 45%).

Отмечается, что импорт Россией вина из Грузии продолжает расти. РФ — главный на сегодняшний день покупатель этой продукции у Грузии: доля экспорта в Россию составляет порядка 60%.

Также отмечается интенсификация транспортного сообщения между странами. Свыше 562 тыс. пассажиров перевезено авиарейсами за восемь месяцев. По сравнению с минувшим годом увеличение больше, что на 30%. Кроме того, отмечается рост объемов автомобильных и железнодорожно-паромных грузоперевозок.

«Грузинская сторона уведомила о сохранении действующего порядка ввоза российской пшеницы автомобильным транспортом», — отметили в МИД РФ.

В российском министерстве сообщили также, что Россия приветствует скорейшую реализацию Соглашения 2011 года между Москвой и Тбилиси о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября Карасин заявил, что Москва рассчитывает на то, что в преддверии выборов политическая атмосфера в Грузии не будет антироссийской.

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