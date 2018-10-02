The Hill: ВВС США не готовы к конкуренции с КНР и Россией

Александр Белов, , 07:11 — REGNUM

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов еще никогда не были столь малочисленными. Некоторые утверждают, что ВВС США еще никогда не были столь неподготовленными к борьбе с ближайшими конкурентами. Министр ВВС США Хизер Уилсон хочет исправить сложившуюся обстановку. Уилсон придется приложить усилия, чтобы подготовить американские ВВС к стратегической конкуренции с КНР и Россией, пишет Джон Винэйбл в статье для американского издания The Hill.

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В прошлом конкуренция между великими державами закончилась поражением СССР. Конгресс немедленно этим воспользовался для того, чтобы уменьшить размер ежегодного оборонного финансирования. Сокращение финансирования также сказалось и на поддержании уровня боеготовности ВВС США. Численность личного состава начала сокращаться. К 2016 году численность обслуживающего персонала ВВС США сократилась на 4 тыс. человек, в 2017 году еще на 2 тыс. человек.

Между тем уровень боевой готовности самолетов сократился вдвое. В настоящий момент действуют 55 истребительных эскадрилий — это вдвое меньше, чем на момент проведения операции «Буря в пустыне». В 2017 году из 32 истребительных эскадрилий менее половины получили оценку «готовы к миссии» любого уровня. С тех пор особо ничего не изменилось. Осознавая, в каком состоянии находятся ВВС США, Уилсон поручила провести исследование, чтобы определить размер и состав сил, готовых для выполнения задач, предусмотренных в рамках новой стратегии обороны.

Исследование показало, что ВВС Соединенных Штатов нужно 386 оперативных эскадрилий, т. е. ВВС США сейчас не хватает 74 оперативных эскадрилий. Также было выявлено, что ВВС США дополнительно нужно 50 бомбардировщиков, 182 истребителя и 210 самолетов-заправщиков.

Являются ли эти цифры разумными? Да, в рамках исследования, проведенного фондом «Наследие» для определения индекса военной мощи, было установлено, что ключевую роль при определение военной мощи играет численность истребителей, принимающих участие в крупном региональном конфликте. История показывает, что для победы в крупной региональной войне необходимо 600 боевых истребителей. Численность истребителей увеличивается до 1200, если необходимо решить сразу несколько задач: выиграть в крупной региональной войне, не позволить противникам развернуть свою деятельность в других регионах, обеспечить подготовку летного состава, пока не принимающего участие в боевых операциях. Стоит отметить, что решение перечисленных задач предусмотрено в новой стратегии США в сфере обороны.

В настоящее время в ВВС США насчитывается 924 боевых истребителя, следовательно, не хватает еще 276 истребителей (23%) для выполнения задач, поставленных в национальной стратегии обороны. Согласно исследованию, которое было проведено по поручению Уилсон, численность истребителей ВВС США необходимо увеличить на 24%. Это именно то, что нужно. Серьезные аналитики, которые понимают меняющуюся глобальную среду, согласны с оценками министра ВВС США. Однако некоторые критики возразили, указав на то, что подобное расширение ВВС США является немыслимым, учитывая огромный государственный долг Соединенных Штатов.

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Однако не стоит говорить, что к рекордному дефициту бюджета приводят исключительно расходы, связанные с обороной. Оборонные расходы — это всего лишь часть национального бюджета. К тому же в настоящий момент расходы США на оборону гораздо ниже, чем в любой другой период за прошедшие 70 лет. Министр ВВС США прямо заявила о том, в чем нуждаются американские ВВС для того, чтобы выполнить те задачи, которые предусмотрены в новой оборонной стратегии. Теперь граждане США и конгресс должны решить, готовы ли они платить за реализацию национальной оборонной стратегии и обеспечение безопасности Соединенных Штатов.