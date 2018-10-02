The Hill: ВВС США не готовы к конкуренции с КНР и Россией

Александр Белов, 2 октября 2018, 07:11 — REGNUM
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов еще никогда не были столь малочисленными. Некоторые утверждают, что ВВС США еще никогда не были столь неподготовленными к борьбе с ближайшими конкурентами. Министр ВВС США Хизер Уилсон хочет исправить сложившуюся обстановку. Уилсон придется приложить усилия, чтобы подготовить американские ВВС к стратегической конкуренции с КНР и Россией, пишет Джон Винэйбл в статье для американского издания The Hill.
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В прошлом конкуренция между великими державами закончилась поражением СССР. Конгресс немедленно этим воспользовался для того, чтобы уменьшить размер ежегодного оборонного финансирования. Сокращение финансирования также сказалось и на поддержании уровня боеготовности ВВС США. Численность личного состава начала сокращаться. К 2016 году численность обслуживающего персонала ВВС США сократилась на 4 тыс. человек, в 2017 году еще на 2 тыс. человек.
Между тем уровень боевой готовности самолетов сократился вдвое. В настоящий момент действуют 55 истребительных эскадрилий — это вдвое меньше, чем на момент проведения операции «Буря в пустыне». В 2017 году из 32 истребительных эскадрилий менее половины получили оценку «готовы к миссии» любого уровня. С тех пор особо ничего не изменилось. Осознавая, в каком состоянии находятся ВВС США, Уилсон поручила провести исследование, чтобы определить размер и состав сил, готовых для выполнения задач, предусмотренных в рамках новой стратегии обороны.
Исследование показало, что ВВС Соединенных Штатов нужно 386 оперативных эскадрилий,
Являются ли эти цифры разумными? Да, в рамках исследования, проведенного фондом «Наследие» для определения индекса военной мощи, было установлено, что ключевую роль при определение военной мощи играет численность истребителей, принимающих участие в крупном региональном конфликте. История показывает, что для победы в крупной региональной войне необходимо 600 боевых истребителей. Численность истребителей увеличивается до 1200, если необходимо решить сразу несколько задач: выиграть в крупной региональной войне, не позволить противникам развернуть свою деятельность в других регионах, обеспечить подготовку летного состава, пока не принимающего участие в боевых операциях. Стоит отметить, что решение перечисленных задач предусмотрено в новой стратегии США в сфере обороны.
В настоящее время в ВВС США насчитывается 924 боевых истребителя, следовательно, не хватает еще 276 истребителей (23%) для выполнения задач, поставленных в национальной стратегии обороны. Согласно исследованию, которое было проведено по поручению Уилсон, численность истребителей ВВС США необходимо увеличить на 24%. Это именно то, что нужно. Серьезные аналитики, которые понимают меняющуюся глобальную среду, согласны с оценками министра ВВС США. Однако некоторые критики возразили, указав на то, что подобное расширение ВВС США является немыслимым, учитывая огромный государственный долг Соединенных Штатов.
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Однако не стоит говорить, что к рекордному дефициту бюджета приводят исключительно расходы, связанные с обороной. Оборонные расходы — это всего лишь часть национального бюджета. К тому же в настоящий момент расходы США на оборону гораздо ниже, чем в любой другой период за прошедшие 70 лет. Министр ВВС США прямо заявила о том, в чем нуждаются американские ВВС для того, чтобы выполнить те задачи, которые предусмотрены в новой оборонной стратегии. Теперь граждане США и конгресс должны решить, готовы ли они платить за реализацию национальной оборонной стратегии и обеспечение безопасности Соединенных Штатов.