Захарова — британцам: Сначала покажите Скрипаля

Москва, , 05:46 — REGNUM Британская пресса делает неверные выводы после того, как в Москве официально никто не предъявил Чепигу, обвиняемого британцами в причастности к так называемому отравлению Скрипаля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Twitter.

«А со своей стороны в принципе ничего не рассказывают о ходе следствия, кроме политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдоСМИ», — заявила Захарова.

По ее словам, Лондон старается первым выдвигать обвинения, чтобы поставить российскую сторону в положение оправдывающихся.

«Я напомню: хотелось бы до Чепиги посмотреть на Скрипаля», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала публикацию в The Guardian по поводу «ребрендинга» британского Солсбери. Она предположила, что в скором времени в Великобритании могут появиться «Нью-Химки» или «Новичок-сити».

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