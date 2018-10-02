Мэй рассказала, какие миграны будут предпочтительней для Великобритании

Лондон, , 05:24 — REGNUM Работники с высокой квалификацией, вне зависимости от страны, из которой они прибыли, получат приоритетное право на работу в Великобритании после выхода ее из состава Евросоюза, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает Financial Times

«Мы создаем систему, основанную на квалификации, когда главное значение будут иметь профессиональные навыки работников, а не место, откуда они приехали», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября премьер-министр Великобритании предложила своим соратникам единый план по Brexit. Ее план получил название Chequers («Шашки») и основан на «соглашении о свободной торговле» с Евросоюзом.

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