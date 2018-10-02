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Киев: Судебный иск против Порошенко – происки Москвы

Политика

В Киеве отреагировали на иск против Порошенко из-за автокефалии

Киев: Судебный иск против Порошенко – происки Москвы
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Киев, 2 октября 2018, 05:18 — REGNUM  Судебные иски против украинского президента Петра Порошенко — это попытка Москвы ограничить право украинцев на собственную Церковь, заявил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Facebook.

Комментируя судебный иск против Порошенко из-за церковного раскола, Цеголко заявил:

«Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд появились».

Чиновник отметил, что Порошенко действовал в «национальных интересах» Украины и ее «национальной безопасности».

«В такой ситуации это не право, а обязанность президента действовать. А вот бездействие было бы настоящим преступлением, за которое стоит и надо было бы судить», — написал Цеголко.

Напомним, 19 апреля Верховная рада одобрила обращение Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. В Окружном административном суде Киева заявили, что 1 октября «Неправительственная организация верховенство права» подала в суд на Порошенко в связи с этой инициативой.

По мнению истцов, украинский президент не имел права обращаться к Варфоломею, поскольку у него не было компетенции (полномочий) для вмешательства в деятельность церкви и религиозных организаций. Суд открыл производство по этому делу и назначил подготовительное заседание на 13 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Киевский суд рассмотрит иск против Порошенко по делу об автокефалии

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