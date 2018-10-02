Джонсон пообещал отложить Brexit, если его изберут премьер-министром

Лондон, , 05:06 — REGNUM Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов отложить Brexit на полгода, если займет пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает газета The Sun.

По словам издания, Джонсон уверен, что Великобритании необходимо больше времени, чтобы подготовить план по выходу из состава Евросоюза на случай, если не будет достигнуто соглашение. С другой стороны, подобный план затянет выход страны из ЕС до конца октября 2019 года. Как заявил изданию собеседник из британского кабмина:

«Народ не согласится отложить Brexit ни на день, поэтому я сказал Борису, что его план не сработает».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал альтернативный план по выходу страны из состава ЕС. В этот план входят отмена всех положений действующего плана правительства страны, а также заключение сделки с Евросоюзом по канадскому образцу, где за модель берется соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой.

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