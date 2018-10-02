Жители ведущих стран мира больше доверяют Путину, чем Трампу

Москва, , 04:06 — REGNUM Рейтинг доверия к США среди жителей ведущих стран мира снижается, следует из данных соцопроса Pew Research.

По данным опроса, число людей, считающих, что Соединенные Штаты игнорирует интересы других стран мира, неуклонно растет. Например, в настоящее время каждый пятый житель Германии считает, что США учитывают интересы ФРГ, хотя во время президентского срока Барака Обамы так считал каждый второй.

В рейтинге доверия к мировым лидерам первое место занимает канцлер ФРГ Ангела Меркель — ей доверяют 52% опрошенных, следом за Меркель идет лидер Франции Эммануэль Макрон (46%).

Президент России Владимир Путин занимает четвертое место с 30% доверия. Он обошел в этой рейтинге американского президента Дональда Трампа, но уступил председателю Китая Си Цзиньпину.

Опрос проводился весной 2018 года среди 26,1 тысячи жителей 25 стран — ведущих стран Европы, Азии, Латинской Америки, а также России и Израиля.