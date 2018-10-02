Посольство: Слова из Лондона об «агрессивной России» – очередная маскировка

Лондон, , 03:56 — REGNUM Очередное агрессивное антироссийское заявление британского министра иностранных дел Джереми Ханта сделано, чтобы скрыть реальное положение вещей, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Комментируя заявление Ханта о том, что «попытки запугать» Лондон дорого обойдутся Москве, российский дипломат отметил: желания комментировать очередные британские нападки на Россию нет. Относительно так называемого дела Скрипаля британцы ведут вовсе не прозрачное расследование.

«Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества, — отметили в посольстве. — Это объективная реальность, которую невозможно спрятать за эмоциональными призывами «противостоять агрессивной России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Хант заявил, что Лондон скоро намерен очистить территорию страны от «агентов ГРУ». Цена для Москвы, как он сказал, будет слишком высокой, если она не начнет «играть по международным правилам». По его словам, Россия пожалеет о своих попытках запугать Великобританию.

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