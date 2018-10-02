Лондон назвал провальный референдум в Македонии позитивным шагом

Лондон, , 03:34 — REGNUM Македонские избиратели высказались за переименование страны, и даже при низкой явке проведение голосования стало «позитивным шагом», считает британский министр иностранных дел Джереми Хант, сообщили в пресс-службе МИД Великобритании.

Комментируя итоги референдума, Хант заявил:

«Хотя явка и оказалась ниже ожиданий, референдум стал позитивным шагом для Македонии».

Он призвал македонского премьер-министра Зорана Заева сформировать консенсус с парламентом по вопросу политики Македонии. По его словам, для Лондона Македония является желательным союзником по НАТО.

Напомним, референдум о переименовании Македонии не состоялся, поскольку явка оказалась 36,62%. Из тех, кто принял участие в голосовании, подавляющее большинство (94,19%) высказались за переименование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, македонский президент Гёрге Иванов подчеркнул, что референдум не удался и что македонцы против переименования. И что хотя страна и будет следовать европейским курсом, но не под внешним давлением.

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