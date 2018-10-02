Названы темы переговоров Путина с президентом Сербии

Москва, , 03:14 — REGNUM Переговоры российского президента Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича коснутся в том числе и последних событий на границе с Косово, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что первоначально планировалось обсуждать двусторонние отношения, поскольку переговоры готовились задолго до последних событий в Сербии.

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Напомним, вторжение косовских сил в Сербию зафиксировано 28 сентября. Спецназ Косово занял позиции у озера ГЭС «Газиводе» на территории, подконтрольной Белграду (севере автономии, населенной сербами). Эти действия Приштина предприняла в связи с визитом в Зубин-Поток правительственной делегации во главе с косовским президентом Хашимом Тачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белграде отмечают, что вторжение организовано под контролем международных сил под руководством НАТО KFOR (Kosovo Force). По мнению сербов, возможность того, что миссия НАТО не была уведомлена о планах Тачи, исключена.

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