Молдавия в ООН: русофобия и «евроинтеграция»

Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Молдавия благодарна руководству ООН за включение в список приоритетов организации вопроса вывода российских войск из Приднестровья. Об этом заявил на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

Филип напомнил, что в июне этого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из ПМР. На прошлой неделе в повестку дня нынешней сессии был внесен новый пункт — «Вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова». Молдавский премьер заявил, что вывод войск России из Приднестровья поможет решить приднестровскую проблему.

Генсек ООН отметил, что организация понимает обеспокоенность Молдавии в отношении урегулирования приднестровского конфликта и вывода российских войск и будет поддерживать усилия в этом направлении.

О выводе российских войск из ПМР молдавский премьер говорил и с трибуны 73-ей сессии Генассамблеи ООН. «Сегодня, еще раз, с этой трибуны, мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту незаконную и провокационную деятельность и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих военных сил и вооружений в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на Саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и с соблюдением обязательств, вытекающих из международного права и Устава ООН», — заявил премьер.

Он поблагодарил государства, которые были соавторами резолюции Генеральной ассамблеей ООН о выводе российских войск. «Генеральная ассамблея однозначно заявила, что несоблюдение Российской Федерацией норм международного права и Устава ООН привело к прямому нарушению суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и, следовательно, она должна безоговорочно, полностью и безотлагательно вывести вооружение и свои военные силы», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что совместные военные учения Оперативной группы российских войск с приднестровской армией «представляют собой постоянное нарушение «молдавско-российского соглашения о прекращении огня 1992 года», в котором четко оговорено обязательство Российской Федерации о строгом соблюдении «нейтралитета российских военных сил» на протяжении процесса их вывода с территории Республики Молдова».

В Нью-Йорке молдавский премьер также встретился с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, пообещав тому неизменность курса «евроинтеграции». «Несмотря на спекуляции о политическом курсе страны, евроинтеграция остается единственным вектором развития Республики Молдова», — заявил Филип.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.

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