«Не удался и не пытайтесь». Глава Македонии высказался о референдуме

Скопье, , 02:51 — REGNUM Македонцы выразили свою волю на референдуме о переименовании страны: прогреческая инициатива провалилась, заявил президент Македонии Гёрге Иванов, передает Македонское радио и телевидение (МРТ).

Комментируя итоги референдума, Иванов сказал, что курс страны на европейском пути остается прежним, но нужно идти по нему «с чувством собственного достоинства», не следуя политике двойных стандартов.

«Реальность такова, что референдум не удался. Не пытайтесь изменить реальность», — сказал Иванов.

Напомним, в Македонии провалился референдум о переименовании страны, который был инициирован ради вступления страны в НАТО и в Европейский союз. Явка на голосовании составила меньше 37%, и плебисцит оказался несостоявшимся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября руководство Экономической палаты Македонии, комментируя итоги мероприятия, заявила, что провал референдума может навредить росту ВВП страны.

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