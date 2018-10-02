Год референдуму в Каталонии: протестующие снесли ограждение парламента

Барселона, Испания, , 01:58 — REGNUM Участники протестов в Барселоне повалили защитное ограждение у парламента Каталонии, пишет газета El Pais.

Драматический момент наступил на определенном этапе акции протеста, когда участники прошли маршем к зданию парламента. Полицию они забросали яйцами.

Протестующие потребовали отставки главы каталонского правительства Кима Торры и Микеля Буча — советника по внутренним делам автономии. Сторонниками отделения Каталонии был сожжен испанский флаг.

Каталония пыталась обрести независимость от Испании год назад. 1 октября 2017 г. каталонские власти провели референдум, на котором большинство участников проголосовали за отделение от Испании, но Мадрид не позволил автономии стать отдельным государством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 г. на улицы Барселоны вышли протестующие: 180 тысяч человек выразили несогласие с политикой Мадрида, напомнив, что Каталония проголосовала за независимость. Звучали лозунги: «Ни забвения, ни прощения».

Читайте ранее в этом сюжете: На улицы Барселоны вышли 180 тыс. сторонников независимости