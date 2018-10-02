В Азербайджане депутаты предложили установить контроль над Интернетом

Баку, , 01:34 — REGNUM Депутаты парламента Азербайджана на первом заседании осенней сессии 1 октября предложили установить контроль над социальными сетями, сообщает Turan.

«Деятельность социальных сетей в Интернете в Азербайджане должна регулироваться законом», — заявил на заседании депутат Хикмет Мамедов.

По его словам, социальные сети широко используются населением, поэтому данная сфера должна регулироваться с учетом интересов информационной безопасности.

B свою очередь, депутат Захид Орудж призвал противодействовать тем, кто ведет анти-азербайджанскую деятельность в социальных сетях.

Депутат считает, что это необходимо, так как социальные сети, и в частности youtube по популярности уже вытесняет традиционными СМИ, включая телевидение,

Число пользователей Youtube превышает 1 млрд. С учетом этого, государство должно выражать свои интересы, используя новые механизмы.

«Считаю, что все структуры азербайджанского государства должны создать профили в социальных медиа, и вести через них свою пропаганду», — отметил Орудж.

Он также предложил пересмотреть в этом контексте антитеррористическое законодательство. При этом, депутат предложил приравнять к терроризму — деятельность тех, кто из-за рубежа «изрыгает яд против Азербайджана».

Глава Совета прессы Афлатун Амашев, в свою очередь, предложил разработать концепцию или отдельный закон об информационной безопасности. По его мнению, правовые основы интернет медиа должны регулироваться законом.

«Это поможет как деятельности, так и финансированию он-лайн медиа», — сказал Амашев.

Агентство отмечает, что уже несколько лет депутаты и госчиновники разного уровня периодически поднимают вопрос об ужесточении контроля над соцсетями и Интернетом в целом. Главным моментом их выступлений является не просто идентифицировать тех, кто ругает власти, а закрыть им доступ в интернет, даже если они находятся за рубежом.