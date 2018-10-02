Баку: контакты между Пашиняном и Алиевым состоялись по инициативе Еревана

Баку, , 01:22 — REGNUM Беседа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялась в рамках саммита СНГ в Душанбе по инициативе главы армянского правительства. Об этом говорится в комментарии замглавы отдела по внешним связям администрации президента Хикмета Гаджиева, сообщает Turan.

Он отметил, что в такой же форме ранее состоялись встречи Алиева и Пашиняна 26 сентября в Нью-Йорке и в июле в Брюсселе.

«Мы позитивно воспринимаем это, и азербайджанская сторона всегда готова к конструктивным переговорам и контактам, способствующим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Это в очередной раз демонстрирует приверженность Азербайджана к переговорному процессу на основе существующего формата», — сказал Гаджиев.

При этом он вновь связал вопрос укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе с выводом из Карабаха ВС Армении.

Читайте также: Брайза: Личные отношения — предпосылка для любого прорыва на переговорах