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Баку: контакты между Пашиняном и Алиевым состоялись по инициативе Еревана

Политика

Контакты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе, Нью-Йорке и в Брюсселе состоялась по инициативе главы армянского правительства, заявил замглавы отдела по внешним связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Баку: контакты между Пашиняном и Алиевым состоялись по инициативе Еревана
© ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Баку, 2 октября 2018, 01:22 — REGNUM  Беседа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялась в рамках саммита СНГ в Душанбе по инициативе главы армянского правительства. Об этом говорится в комментарии замглавы отдела по внешним связям администрации президента Хикмета Гаджиева, сообщает Turan.

Он отметил, что в такой же форме ранее состоялись встречи Алиева и Пашиняна 26 сентября в Нью-Йорке и в июле в Брюсселе.

«Мы позитивно воспринимаем это, и азербайджанская сторона всегда готова к конструктивным переговорам и контактам, способствующим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Это в очередной раз демонстрирует приверженность Азербайджана к переговорному процессу на основе существующего формата», — сказал Гаджиев.

При этом он вновь связал вопрос укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе с выводом из Карабаха ВС Армении.

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Нагорно-карабахский конфликт
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