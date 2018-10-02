В армии Азербайджана проводятся дни НАТО

Баку, , 00:43 — REGNUM В армии Азербайджана проводится мероприятие «Дни НАТО», сообщает министерство обороны Азербайджана.

Делегация во главе с начальником управления по военному партнерству НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном посетит военную академию Вооруженных сил, азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана.

В рамках мероприятия офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы «Структура и обязанности НАТО», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Концепция оперативных возможностей НАТО», «НАТО и кибербезопасность».

Уточняется, что мероприятия продолжатся до 5 октября.