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В армии Азербайджана проводятся дни НАТО

Политика

Мероприятия продолжатся до 5 октября

В армии Азербайджана проводятся дни НАТО
НАТО

Баку, 2 октября 2018, 00:43 — REGNUM  В армии Азербайджана проводится мероприятие «Дни НАТО», сообщает министерство обороны Азербайджана.

Делегация во главе с начальником управления по военному партнерству НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном посетит военную академию Вооруженных сил, азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана.

В рамках мероприятия офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы «Структура и обязанности НАТО», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Концепция оперативных возможностей НАТО», «НАТО и кибербезопасность».

Уточняется, что мероприятия продолжатся до 5 октября.

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