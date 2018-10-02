Вторник, 2 Октября 2018 года
01:39:56 МСК

Министр обороны США отменил свой визит в Пекин

Политика

Официально Пентагон не подтвердил отмену визита

Министр обороны США отменил свой визит в Пекин
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
Джеймс Мэттис

Вашингтон, 2 октября 2018, 00:32 — REGNUM  Глава Пентагона Джеймс Мэттис решил отменить свой запланированный визит в Пекин в октябре, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Сообщается, что Мэттис отменил поездку из-за роста напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в различных сферах, начиная от сферы торговли и заканчивая введенными США санкциями против вооруженных сил КНР. Изначально поездка планировалась для переговоров с высокопоставленными лицами в КНР для обсуждения вопросов безопасности. Официально Пентагон не подтвердил отмену визита.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «не видит осложнений» в отношениях с Китаем. Однако издание The New York Times и агентство Associated Press заявило об отмене переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, в том числе и об отмене октябрьского визита Мэттиса и госсекретаря США Майка Помпео в Пекин. По данным NYT отмена произошла по китайской инициативе, а по данным AP — по американской.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон «не видит осложнений» в отношениях с Китаем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить