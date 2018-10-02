Пашинян исключает проведение в Армении очередных выборов

Ереван, , 00:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян договорились начать процесс переговоров о проведении досрочных парламентских выборов, но РПА пока не дала согласие на проведение выборов. Об этом журналистам после встречи в одном из кафе Еревана сказал Пашинян.

«Мы считаем, что выборы должны состояться как можно скорее — в течение двух-трех месяцев», — сказал премьер. При этом он исключил проведение в Армении очередных парламентских выборов, которые по закону должны состоятся в 2022 году.

На вопрос, получил ли он на данный момент согласие республиканцев, Пашинян ответил: «На данный момент республиканцы, по сути,… по большому счету, они публично заявляют, что парламентские выборы должны состояться в 2022 году. Я считаю, что это неконструктивная позиция, потому что в результате политических процессов все привело к тому, что в Республике Армения вопросом номер один повестки дня для граждан стали внеочередные парламентские выборы. То есть, до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, никакой другой вопрос в стране решен не будет. Теперь, если какая-либо политическая сила противится этому процессу, значит, она хочет, чтобы наш народ по-прежнему оставался в ожидании, затаив дыхание. Это неверный подход».

Ваграм Багдасарян, в свою очередь заявил, что вел переговоры от имени 49 республиканцев, по сути намекая на то, что РПА больше не обладает большинством в 105 местном парламенте, и проведение выборов зависит не только от них.

На уточняющий вопрос, почему РПА не согласна на проведение досрочных выборов, Багдасарян ответил, что обсуждения еще продолжаются.

Глава республиканской фракции призвал не сравнивать выборы в Совет старейшин Еревана, на которых блок, в который входит партия власти, получил 81% голосов, с парламентскими выборами.

«В атмосфере воодушевления, революционной эйфории нельзя организовывать выборы. Для этого нужно предоставить политическим силам время для подготовки. Нужно предоставить премьеру время для работы, чтобы общество смогло дать правильную оценку», — отметил Багдасарян.

Премьер-министр ранее сегодня, 1 октября, заявил, что начинает встречи с фракциями Национального собрания для обсуждения вопроса проведения досрочных парламентских выборов, так как «последние месяцы показали, что в парламенте нет надежной ситуации».

«Пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, задержав дыхание, до тех пор, пока не получат какую-то среднесрочную перспективу, то есть, пока не будут знать, что в течение пяти лет есть стабильное парламентское большинство, которое будет работать с правительством, — сказал премьер.

Он выразил надежду, что парламентскими силам удастся прийти к согласию по этому вопросу и не будет необходимости обращаться за поддержкой граждан.

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