Рогозин заявил о трудностях в сотрудничестве Роскосмоса и NASA

Москва, , 00:29 — REGNUM У Роскосмоса и американского агентства NASA появились проблемы во взаимодействии, сообщил 1 октября глава российской корпорации Дмитрий Рогозин, выступая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Вину за это Рогозин возложил не на NASA, а на окружение агентства, состоящее, в том числе, из «оголтелых русофобов», которые оказывают давление.

«Мы будем избегать комментариев, потому что и в NASA, и в Роскосмосе работают люди, которые знают, что сотрудничество в космосе выстрадано, и оно знает разные вкусы, в том числе вкус крови космонавтов, которые погибали при внештатных ситуациях. Поэтому мы дорожим нашим сотрудничеством», — заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что поздравил NASA с 60-летием.