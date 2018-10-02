Вторник, 2 Октября 2018 года
01:41:04 МСК

Рогозин заявил о трудностях в сотрудничестве Роскосмоса и NASA

Политика

На ситуацию влияют «оголтелые русофобы»

Москва, 2 октября 2018, 00:29 — REGNUM  У Роскосмоса и американского агентства NASA появились проблемы во взаимодействии, сообщил 1 октября глава российской корпорации Дмитрий Рогозин, выступая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Вину за это Рогозин возложил не на NASA, а на окружение агентства, состоящее, в том числе, из «оголтелых русофобов», которые оказывают давление.

«Мы будем избегать комментариев, потому что и в NASA, и в Роскосмосе работают люди, которые знают, что сотрудничество в космосе выстрадано, и оно знает разные вкусы, в том числе вкус крови космонавтов, которые погибали при внештатных ситуациях. Поэтому мы дорожим нашим сотрудничеством», — заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что поздравил NASA с 60-летием.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить