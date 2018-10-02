«Будем голосовать, но не факт, что выбирать» — эксперт о выборах на Украине

Киев, , 00:07 — REGNUM Украина лишена суверенитета и ближайшие выборы президента — беспрецедентны по уровню внешнего вмешательства, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 28 сентября в эфире телеканала Ukrlife.tv.

«Мы сегодня десувереннизированная страна и эти выборы будут наиболее внешне зависимыми за всю историю современной Украины, безусловно. Думаю, что такого уровня внешнего вмешательства в украинские выборы мы не наблюдали раньше», — считает эксперт.

Бортник заявил, что ключевые украинские олигархи, играющие на выборах, находятся за границей. Президент Украины Петр Порошенко зависим от Ротшильдов, которым он отдал в управление свой бизнес, а «пророссийские» силы на Украине зависимы от экономических связей на постсоветском пространстве.

«Будем, конечно, голосовать, но не факт, что выбирать», — подытожил политолог.

Напомним, российские эксперты склонны считать, что очередные выборы на Украине не укрепят нелегитимный режим, возникший в Киеве после путча в 2014 году.

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