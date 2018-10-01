На улицы Барселоны вышли 180 тыс. сторонников независимости

Барселона, Испания, , 23:50 — REGNUM На митинге в Барселоне в честь годовщины референдума о независимости Каталонии собрались более 180 тыс. человек. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает городская гвардия (полиция Барселоны).

Шествие и митинг проходят под лозунгом «Восстановим 1 октября». Участники демонстрации прошла от площади Каталонии до здания парламента автономного сообщества. Митингующие несли большую растяжку, на которой написано на английском языке:

«Самоопределение — это право человека».

Дойдя до здания парламента митингующие вручили урны для голосования глава каталонского женералитата Киму Торре и спикеру законодательного собрания Каталонии Роже Торрену. Участники акции пояснили, что это символический жест, который показывает — народ требует «довести до конца мандат 1 октября» и «претворить в жизнь Республику».

«У нас есть сила голосования, у нас есть сила на улицах, мы требуем вас выполнить мандат», — сказали участники акции.

Если у здания каталонского парламента дело обстоит мирно, то часть демонстрантов пошла к зданию представительства испанской полиции. Протестующие в полицейский кордон бутылки и жестяные банки, выкрикивая «Не забвения, ни прощения».