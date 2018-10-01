Замгубернатора Ненецкого АО уйдет в Совет Федерации

Нарьян-Мар, , 23:40 — REGNUM Александр Цыбульский, вступивший сегодня в должность губернатора Ненецкого АО, наделил полномочиями сенатора вице-губернатора Ольгу Старостину. Соответствующее постановление он подписал сегодня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, последние 4 года администрацию округа в Совете Федерации представляла Валентина Зганич. До избрания сенатором она занимала должность директора Этно-культурного центра НАО.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации округа, с 2017 года Ольга Старостина занимала должность заместителя губернатора НАО по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера. Ранее занимала пост председателя горсовета второго и третьего созывов, руководящие должности в городской администрации.

Сегодня же в ходе внеочередной сессии заксобрания НАО полномочиями сенатора была наделена Римма Галушина.

Таким образом, ближайшие 5 лет интересы Ненецкого округа в верхней палате российского парламента будут представлять Римма Галушина и Ольга Старостина.

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