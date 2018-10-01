«Не валяй дурака, Америка» — Иран, Россия, Китай встали…

Сергей Шакарянц, , 23:49 — REGNUM

В 90-е годы у популярной российской группы «Любэ», помимо чисто патриотических песен, в хит вошла и песня со словами «Не валяй дурака, Америка». Наблюдая сегодня все виражи политики США на Ближнем Востоке, политики Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана, трудно удержаться от вопроса — и как это Николай Расторгуев 27 лет назад предугадал, что в дальнейшем России, и не только России, а всему миру, придётся иметь дело с дурачествами американских политиков и военных? А ведь был в 90-е период, когда, казалось бы, Америка «взялась за ум» и реально дрожала за диалог с Тегераном, который тогда развивался… при посредничестве Саудовской Аравии. Могу заверить — идеи диалога (но — разумного, при взаимном уважении и без диктата) придерживались все предыдущие администрации иранских президентов Рефсенджани, Мохаммада Хатами и Ахмадинежада. И только величайшая подлость тандема США-Израиль, который с опорой на спецслужбы Турции и некого тюрка-профессора факультета лингвистики Тебризского университета, агента иностранных спецслужб Махмудали (Чагры) Чохраганли с его так называемым «Движением национального пробуждения Южного Азербайджана», попытался расшатать внутриполитическую ситуацию в Иране в 2005−07 гг., положила конец диалогу, начавшемуся и шедшему со времён президента Рефсенджани… Поучаствовали в этой американо-израильской авантюре и власти Азербайджана — как известно, энное время профессор Чехраганли восседал в Баку, из Баку строчил свои воззвания и обращения, и т.д., и т.п. Но после знаменательного визита на Апшерон министра обороны Ирана Мостафы Мохаммада Наджара в 2006 г. и его переговоров с верхушкой в Баку, в том числе и с шейх-уль-ислам Аллахщукюром Пашазаде, профессор Чехраганли сложным маршрутом бежал в итоге… в США, разумеется. Ведь все враги Ирана рано или поздно обосновываются именно в США.

А ведь ещё с того самого 1991 г., когда зазвучал русский призыв «Не валяй дурака, Америка», профессор Центра христиано-мусульманских исследований при Джорджтаунском университете США Ширин Хантер (иранка по происхождению) и её супруг призывали американскую элиту осознать, что в новейшую эпоху без твёрдых связей с Ираном и уважения интересов этой державы Америка будет обречена на провал в своей ближневосточной политике. А сейчас поздно — оголтелая произраильская политика США ни к чему иному не могла привести, кроме как к твёрдости Ирана в принципиальных вопросах внешней политики. Перво-наперво — конечно, на Ближнем Востоке. Как участник от Армении двух крупных региональных международных конференций в Тегеране (октябрь 2008-го и март 2010-го) — могу свидетельствовать, что далее по важности у Ирана следуют Закавказье, Средняя Азия и Афганистан. Вряд ли стоит подвергать сомнению, что передовые линии противостояния США-Израилю Иран выстраивал все эти годы именно в упомянутых регионах. Так сказать, обороняет свою территорию на дальних подступах. В том числе — в Ираке и Сирии, Ливане и Палестине. А печальный пример супругов Хантер, оставшихся неуслышанными в Белом доме, убеждает в универсальности поговорки «Нет пророков в своём отечестве».

Взять последние проявления «дурости» США, явно идущие под диктовку Израиля и внутриамериканских просионистских кругов. «Я считаю, что политика США в отношении всего региона тесно связана с их навязчивой идеей по Ирану, которая дала обратный результат в Ливане, Сирии и в Ираке», — сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 28 сентября в эксклюзивном интервью изданию «Аль-Монитор». Он отметил, что политика США даст обратный результат также в других регионах мира. Прокомментировав специальный механизм расчётов с Ираном, предложенный Европейским Союзом неделей раньше, Зариф заверил, что новый механизм может помочь Ирану противостоять некоторым последствиям санкций США: «Специальный механизм расчётов с Ираном не считается полностью удовлетворительным, но может принести Ирану чувствительную выгоду. Нам придётся подождать и посмотреть». Глава внешнеполитического ведомства Ирана также сказал, что США подорвали свои усилия по сотрудничеству с союзниками для решения программы иранских баллистических ракет: «Тот факт, что Соединённые Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, JCPOA) по иранскому атому, делает маловероятным любое новое соглашение. Потому что нет никаких гарантий для исполнения новой договорённости». Говоря о ситуации в Ираке, Зариф заявил, что несмотря на общую угрозу терроризма, Иран и США преследуют противоречащие друг другу цели: «Наши интересы основаны на стабильности в Ираке. Я думаю, что приоритеты Ирана и США очень разные. Их приоритет — война с Ираном, … и эта политика обречена на провал». В ответ на вопрос о том, предпринимал ли он какие-либо усилия для возобновления контактов с властями США после выхода США из ядерной сделки в мае текущего года, главный дипломат Ирана ответил просто: «Почему я должен так делать?»

Обратим внимание на то, как Зариф характеризует цель участия Америки в якобы ведущейся Западом «борьбе с терроризмом» в Ираке — это «война с Ираном». Вы думаете, что это в устах Зарифа — просто антиамериканская пропаганда? Увы, нет. По всем стандартам Голливуда, американская элита начала приучать к этой мысли и своё население, и мир. Причём, как это излюбленно у американцев, — именно посредством киноиндустрии. Не верите? Берите новейший сериал «Элементарно», суть которого — «переброска» Шерлока Холмса и доктора Ватсона (Уотсона) в современные США, пусть даже постоянно повторяется мантра о том, что они-де по линии «Скотладн-Ярда». Правда, доктор Ватсон — это уже женщина Джоанн Ватсон с внешностью этнической китаянки. Но — ничего, главное что Шерлок Холмс это Шерлок Холмс, и на протяжении как минимум двух серий сериала речь идёт о том, что… США готовятся объявить войну Ирану. Нам неизвестно, знает ли глава МИД ИРИ об этом сериале. Но, видимо, министр информации и разведки Ирана Махмуд Алави — знает. Мониторинг писанины американских и израильских СМИ, телеканалов, вообще всего информационного поля — в Иране ведут постоянно. Ну вот как тут не повторить вновь расторгуевское: «Не валяй дурака, Америка»? Сейчас уже почти все антииранские круги, или — круги, с недоверием относящиеся к Ирану, в том числе и внутри России, отчётливо видят и признают — Иран не желает войны с Соединёнными Штатами, но и не намерен вступать с ними в переговоры. Подобная позиция политического руководства Исламской Республики в последние недели проговаривается с особой настойчивостью — «ни войны, ни переговоров». И г-н Зариф чётко говорит — почему: Америка недоговороспособна, ибо не выполняет своих обязательств. Между тем, военное командование и силовой блок страны не проявляют сдержанности в данном вопросе. Напротив, от Вооружённых сил и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана исходит недвусмысленный сигнал: мы готовы принять бой и нанести ответный сокрушительный удар. Ключевое слово здесь — «ответный». Отсюда и упование на ракетные вооружения, ракетный щит, в том числе — а почему нет? — и на стратегические ракеты. Иранцы имеют право на оборону, ни одна сила в мире и на небесах не в силах требовать от Ирана капитуляции. И защищать Иран от внешних посягательств готовы даже немусульмане — и огнепоклонники, и иудеи, и христиане. Представитель епархии Армянской Святой Апостольской Православной церкви в Тегеране архиепископ Саак Хосровян на церемонии открытия памятника в честь героев-защитников, которые погибли во время ирано-иракской войны (1980−1988 гг.), заявил 29 сентября, что армянская община Ирана готова «к защите страны от иностранных угроз», сообщило агентство IRNA: «Мы продолжим путь мучеников», подчеркнул архиепископ Тегерана. Напомним, что в ходе той войны со стороны Ирана погибло более ста армян…

Главный военный советник Верховного лидера Ирана, генерал Сейед Ехия Рахим Сэфэви 30 сентября в Организации по атомной энергии Ирана указал на экономическую и психологическую войну американцев против иранского народа, и сообщил, что общая политика США и её нынешнего президента в значительной степени зависит от сионистов и сионистских партнёров, таких как Американо-израильского комитета по общественным связям (АИКОС), который обладает экономической и медийной властью, и конечно, лоббирует внешнюю политику США. «Обама говорил, что их цель — изменить поведение Ирана, но теперь Трамп официально заявил, что их цель — свергнуть ИРИ», констатировал генерал Сэфэви, сообщило IRNA. Он добавил, что в принципе США считают Израиль своим 51-м штатом, и все американские президенты должны поддерживать этот режим. Военный чиновник также отметил: «Почти 40 лет с момента Революции мы находимся в лучшем положении на международной арене, чем во время ирано-иракской войны. СССР в те времена был нашим врагом в Ираке, но теперь Россия сотрудничает с нами в Сирии». Генерал Сэфэви заявил, что нынешняя экономическая, политическая и военная мощь США упала, и скоро их односторонней гегемонии придёт конец в различных областях, мир перенаправился к многосторонности и многополярности в XXI веке. По его словам, Иран должен расширить отношения с Восточным блоком, чтобы противостоять санкциям США. «Мы не должны просто смотреть на страны 4 + 1 (подписавшие ядерное соглашение с Ираном — прим.). 15 соседних с нами стран имеют очень хорошие возможности в экономической и политической дипломатии. Как заметил лидер Исламской революции, наше мнение должно быть на Востоке, а не на Западе. Мы должны иметь нашу экономическую и политическую дипломатию, основанную на расширении отношений со странами Восточного блока», — сказал он во время выступления, сообщает газета Tehran Times. Генерал придал особенно большое значение расширению связей с Россией и Китаем. Бывший глава КСИР, который теперь также преподаёт геополитику в Университете Шахида Бехешти, сказал, что Иран должен стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главный военный советник Верховного лидера также заявил, что есть определённые люди, которые не считают США врагами, но США, действительно, являются врагами для иранского народа. Сэфэви также отметил, что иранцы должны объединить усилия, чтобы противостоять экономической войне, проводимой против страны правительством Трампа: «Все должны объединиться и единым фронтом противостоять угрозам, чтобы быть успешными. Мы должны быть едины в принятии решений. Мы не должны позволять разным взглядам влиять на нашу экономическую стратегию. Враги стремились навязать нам боевые действия в прошлом и сегодня, они стремятся навязать экономическую войну и психологическую войну». Он заверил, что односторонняя зацикленность США столкнётся с поражением.

«Ни войны, ни переговоров» с США, как тактика, базирующаяся на ракетном щите, плюс стратегия так называемой «экономики Сопротивления» — это курс Ирана на ближайшую перспективную историю. Так что США и Израиль могут продолжать свои голословные нападки на Иран. С учётом настроенности ЕС на выработку и задействование специального механизма расчётов с Ираном, добавим ещё одно важное сообщение. «Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в письме командующему иранской полицией выразил соболезнования в связи с недавним терактом в Ахвазе и выразил готовность организации к любому сотрудничеству», — заявил глава международного отдела иранской полиции бригадный генерал Хади Ширзад, выступая на встрече в провинции Альборз около Тегерана 30 сентября, сообщил ресурс Fars News. Что уж говорить о, например, Сирии или Ираке? Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT Arabic в Нью-Йорке отверг западные претензии против присутствия иранских сил в Сирии. Иран предоставляет консультативную помощь Сирии по просьбе Дамаска, в то время как присутствие США в арабской стране является «враждебным и проникающим» и оккупацией, добавил главный сирийский дипломат. Характеризуя сирийско-иранские связи, как отношения между двумя независимыми и суверенными государствами, Муаллем сказал, что его страна никогда не будет торговаться за Иран. Осуждая Израиль за откровенные угрозы против присутствия Ирана в Сирии, он сказал, что система противовоздушной обороны С-300 будет гарантировать ответ на израильские угрозы. Министр иностранных дел Сирии также подчеркнул, что Сирия вернёт контроль над северной провинцией Идлиб либо мирными мерами, либо другими подходами. Пошли дальше — держа в уме императив генерала Сэфэви о необходимости для Тегерана «расширить отношения с Восточным блоком» и «стать постоянным членом ШОС». Член Высшего совета партии «Единая Россия» Александр Жилкин в интервью информационному агентству IRNA 30 сентября заявил, что Иран и Россия должны начать переговоры о ведении торговли в национальных валютах, потому что торговля в национальных валютах снизит давление санкций США. Бывший губернатор Астраханской области также заявил о хороших торговых отношениях Ирана и Астрахани, заявив, что предприниматели из Астрахани поддерживают отношения с северными провинциями Ирана. По его словам, объём торговли между Астраханью и Ираном увеличился, особенно в первой половине 2018 г. Он отметил, что Астрахань экспортирует говядину и баранину в Иран, упомянув, что сегодня более 160 иранских торговых центров и компаний работают в Астрахани. Жилкин сказал, что экономические и общественные планы также реализуются с участием иранцев в Астрахани.

Дабы не цитировать всё подряд, отметим, что в последние дни Австрия и Швейцария выступили против иранской политики США и за продолжение связей с Ираном. Не прекращаются завуалированные связи Тегерана с Германией. А 1 октября в поздравительной телеграмме президента ИРИ Хасана Роухани по случаю Дня германского единства в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником страны, глава иранского правительства, призвав к углублению сотрудничества Иран-ФРГ, констатировал: «Уверен, что эффективные позиции Исламской Республики Иран в Западной Азии и ФРГ в Европе наряду с политической волей двух стран в рамках мирного урегулирования глобальных вызовов обеспечат надлежащий потенциал для растущего сотрудничества на пути к укреплению стабильности в мире», сообщило IRNA. В этот же день сообщалось, что несмотря на громогласные заявления о якобы «отказе» Японии от закупок иранской нефти, Министерство экономики и торговли Японии объявило, что экспорт иранской нефти в Японию увеличивается 5-й месяц подряд, несмотря на нефтяные санкции США в отношении Ирана. Как сообщает The Japan Times, экспорт иранской нефти в Японию в августе нынешнего года (с 10 августа по 10 сентября) вырос на 65% в годовом исчислении. По официальным данным министерства экономики и торговли Японии, в августе страна импортировала из Ирана 3 393 000 баррелей, что соответствует 177 500 баррелям нефти в день. Японская газета также отметила, что японские нефтеперерабатывающие заводы могут импортировать и хранить больше нефти из Ирана, чем до введения новых нефтяных санкций США против Ирана. Напомним, Япония ранее просила США исключить Токио из списка санкций против Тегерана, учитывая потребность японских нефтеперерабатывающих заводов в нефти.

«После многократных переговоров вокруг конкретного механизма расчётов с Ираном, Тегеран уже сблизился с Европой, так что план должен удовлетворить все требования Ирана, — сказал 1 октября официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Кассеми. — После министерской встречи группы «Пятёрки» с Ираном в Нью-Йорке, мы получили положительные ответы. Скоро США потерпят поражение в своей политике в этом отношении. В связи с тем, что США подавляют страны, заставляя прекратить экономическое сотрудничество с Ираном, переговоры между Ираном и Европейским Союзом и детали планируемого механизма не будут раскрыты», сообщало IRNA. «Нефть в обмен на продовольствие или любая подобная интерпретация неверна, мы продолжаем сотрудничать с ЕС, Китаем и Россией, — отметил он. — Мы согласились на то, чтобы группа «Пятёрки» и Европейский Союз ответили требованиям Ирана и настаиваем на этих требованиях. Мы надеемся сохранить СВПД благодаря полученному соглашению». По словам представителя МИД, если в конце концов по какой-либо причине ЕС и другие партнёры не предоставят Ирану необходимые гарантии, это может повлиять на решение Ирана и он будет придерживаться решения, которое отвечает интересам страны. В этот же день в интервью РИА Новости зам. главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что создаваемый ЕС механизм для ведения бизнеса с Ираном будет доступен для третьих стран, Тегеран надеется на запуск его работы к ноябрю. «Сейчас европейцы работают над так называемым Механизмом специального назначения (Special purpose vehicle, SPV). Детали пока недоступны, поскольку это является очень трудным вопросом. Но идея в том, чтобы создать механизм, который бы позволил осуществлять взаиморасчёты с Ираном, и можно было продолжать вести бизнес с Ираном», — рассказал высокопоставленный дипломат. По его словам, стороны пока не могут раскрывать детали, ещё необходимо «уладить много технических и юридических деталей». «Мы знаем, что существуют элементы, которые пытаются остановить это, саботировать этот процесс. Я думаю, что предпочтительнее сначала завершить процесс создания механизма, и потом объявить детали», — добавил Аракчи. «Насколько мы знаем, европейцы также работают над SWIFT, чтобы посмотреть, может ли SWIFT продолжать работу с Ираном, или же нужно создание параллельной системы обмена финансовыми сообщениями. Как бы то ни было, SWIFT либо сможет продолжить работу с Ираном, либо же для Ирана будет создана параллельная система обмена сообщениями. Это то, над чем мы по-прежнему работаем», — добавил высокопоставленный иранский дипломат.

«Мы ведём переговоры со всеми нашими партнёрами по созданию двусторонних механизмов — с теми, кто являются нашими нефтяными партнёрами и с остальными. Мы знаем, что у нас есть хороший опыт в связи с предыдущими раундами санкций до СВПД. Мы знаем, как такие двусторонние договорённости могут работать. Теперь мы вновь ведём переговоры, и я уверен, что мы сможем это разрешить», — отметил Аракчи. Зам. министра иностранных дел Ирана пояснил, что существуют «различные идеи насчёт того, как сделать так, чтобы экспорт нефти Ираном мог быть продолжен». «Во-первых, мы должны разобраться с платёжной системой. Существуют разные пути для проведения платежей. С некоторыми нашими импортёрами, партнёрами мы пришли к двусторонним договорённостям по продаже нефти и получения за это денег. С некоторыми мы ожидаем создания европейцами Механизма специального назначения (Special purpose vehicle, SPV), поскольку, как я сказал, SPV может быть также использован третьими странами, не европейскими. Я не являюсь экспертом по этому вопросу. Но я думаю, что это очевидно, и многие это предсказывают, что если Иран окажется вне рынка, это окажет серьёзный эффект на рынок, включая цены на нефть», — пояснил дипломат. В ответ на вопрос о том, что имеется ли план «Б» на тот случай, если Иран перестанет получать выгоду от соглашения, зам. главы МИД ИРИ сказал: «Нет никакого плана «Б». Мы либо получаем выгоду от сделки, либо нет. Мы остаемся в сделке, пока мы можем извлечь из этого выгоду. Когда мы не сможем получать выгоду от сделки, и для Ирана не будет никаких преимуществ, не станет причины для Ирана оставаться в сделке. Это очевидный факт. Я думаю, что это предельно ясно». Сцементировал заявление своего подчинённого лично министр иностранных дел Зариф: «Иран по-прежнему готов возобновить свою ядерную программу». Надеемся, что даже самым оголтелым антииранским кругам в мире всё предельно ясно.

И ещё немного о тщетности надежд на экономический крах Ирана. 1 октября глава иранского Космического агентства Мортеза Барари сообщил на пресс-конференции по случаю Всемирной недели космоса, которая будет отмечаться 4−10 октября во всём мире, что 3 новых спутника под названиями «Послание Амира Кабира», «Дружба» и «Нахид-1» готовы к запуску после завершения производства. По его словам, спутник «Дружба» сейчас находится в процессе официальной процедуры для запуска, и «мы надеемся на хорошие новости накануне 40-й годовщины победы Исламской Революции». Барари также заявил: «Мы пытаемся развивать космическую сферу в экономике нашей страны и намерены запустить коммерческий спутник в космос для использования его данных в нашей промышленности». Тут уместно напоминание, что Иран занимает первое место в области космической техники на Ближнем Востоке (не считая Израиля), и 9-е в мире, по тому же показателю. Страны с «мёртвой» или «умирающей» экономикой на космос, как известно, не имеют даже шанса раскошелиться…

«Малоприятности» для США, да и Израиля, продолжаются уже с другого фланга мировой геостратегии. Как срочно сообщило 1 октября английское агентство Reuters, со ссылкой на дипломатические источники, власти Китая отменили переговоры с США по безопасности в октябре, в которых американскую сторону должны были представлять министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. Отмечается, что отмена встречи произошла через несколько дней после того, как высокопоставленный китайский чиновник заверил, что напряжённость в отношениях между странами не приведёт к негативным последствиям. Информации о том, планируется ли перенос переговоров по безопасности между Китаем и США, пока не поступало. По информации источников, нет точных данных, с чем конкретно связана отмена переговоров. Как сообщали ранее многие международные СМИ, Китай назвал «провокацией» недавние полёты американских бомбардировщиков B-52, способных нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, над спорными районами Южно-Китайского моря, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что «в этом нет ничего необычного». Кроме того, президент США Дональд Трамп недавно обвинил китайские власти в попытке «вмешаться в предвыборную кампанию» по промежуточным выборам в американский Конгресс, которые пройдут в начале ноября этого года. Напомним, что территория, на которую претендует Пекин, простирается гораздо дальше южного побережья КНР, иногда затрагивая районы, принадлежность которых оспаривается Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Филиппинами. Все эти страны также вовлечены в более мелкие территориальные споры за контроль над разными участками Южно-Китайского моря. США постоянно пытаются вмешиваться в дела этих стран и КНР, под предогом «противодействия претензиям Китая» на эти районы с помощью кораблей и самолётов, которые заходят в этот регион с миссией обеспечения «свободы навигации». Отношения между Вашингтоном и Пекином в настоящее время отличаются повышенной напряжённостью. В течение несколько месяцев между первой и второй экономиками мира продолжается торговая война с введением взаимных импортных пошлин.

Не берёмся утверждать, что Китай и Иран уже «с ходу» синхронизируют свои программы противодействия США. Скорей всего, официальным днём подобной реалии можно будет считать, как призывает генерал Сэфэви, день, когда Иран станет полноправным членом ШОС. В том, что такой день сейчас близок как никогда, можно не сомневаться. А потому вернёмся… к ситуации в Сирии. Вначале — по Идлибу, скорое возвращение под контроль правительства анонсировал сирийский министр иностранных дел Муаллем. Ситуация тут накаляется, причём вопреки благостным заявлениям Турции, от которой Сирия, Россия и Иран ожидают выдворения всех террористов из провинции к середине октября. В беседе с агентством Reuters 30 сентября, командующий одной из протурецких группировок «Файлак аш-Шам» Омар Хузейфа заявил: «Что говорилось о нашем уходе из демилитаризованной зоны, является ложью». То есть лгала официальная Анкара. Другие полевые командиры группировок, входящих в альянс «Национальный фронт освобождения» (создан при участии спецслужб Турции), также опровергают отвод тяжёлой техники из демилитаризованной зоны. Ранее «Хурас аль-Дин», небольшая джихадистская группировка на северо-западе Сирии (связана с террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила об отклонении соглашения России и Турции, а также призвала другие силы сопротивления «сирийскому режиму» продолжить военные операции против Дамаска. А 1 октября канал Al Arabia передал то, что, по сути, свидетельствует о резком неприятии протурецких террористов даже факта военного присутствия России на севере Сирии! Ключевой альянс группировок вооружённой оппозиции — «Национальный фронт освобождения» (NLF) выступил против размещения подразделений российской военной полиции в демилитаризованной зоне на северо-западе Сирии. И это одно из предусловий террористов — российских военных в зоне демилитаризации быть не должно. «Продолжительная встреча была проведена с нашим турецким союзником относительно элементов соглашения между Россией и Турцией, и основной разговор был посвящён проблеме российского присутствия в зоне, — заявил представитель NLF Наджи Мустафа. — Мы обсудили вопрос, и NLF занял чёткую позицию, отвергая такое присутствие». По его словам, Турция «обещала, что этого (размещения российских военных в зоне — прим.) не произойдёт».

Но это означает, что Анкара собственными руками уничтожает сочинский Меморандум от 17 сентября о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии Владимира Путина и Реджера Тайипа Эрдогана. Хотим напомнить — контроль в демилитаризованной зоне должен быть организован силами подвижных патрульных групп турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Демилитаризованная зона должна быть создана вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и группировок вооружённой оппозиции. Глубина зоны составит от 15 до 20 км. Выступая на брифинге для журналистов после переговоров, президент Путин подчеркнул, что из демилитаризованной зоны должны быть выведены все радикально настроенные элементы, включая боевиков террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И если не врут протурецкие террористы, то российско-турецкий сочинский Меморандум под угрозой срыва. В свою очередь, это означает, что в случае необходимости в дело вступят алавитские добровольцы из отрядов «Шабиха» и шиитские ополченцы из различных стран, в том числе отряды и ливанской, и сирийской «Хезболлах», иракского ополчения «Адь-Хашд аш-Шааби» и др.

Чем ответят Сирия-Россия-Иран на наглость протурецких террористов и, в сущности, не менее наглый обман Турции в Сочи 17 сентября — предсказывать не берёмся. Ведь ещё надо будет согласовывать — и в новых условиях, ибо российские ЗРК С-300 уже в Сирии, как именно будут взаимодействовать Сирийская армия, шиитские ополченцы и российские Военно-космические силы (ВКС) в случае начала освободительной операции в провинции Идлиб. Пока же, как заметили все международные СМИ и эксперты, Иран нанёс (в ночь на 1 октября) ракетный удар «высокоточными ракетами» по базам террористов и их «опекунов» — «несколькими баллистическими ракетами класса «земля-земля» в районе к востоку от Евфрата». По другим данным, удары были нанесены крылатыми ракетами иранского производства. Новостное издание Sepah КСИР Ирана объявило о развитии событий, ссылаясь на заявление Генерального директората по связям с общественностью КСИР. Согласно заявлению, удар был нанесён Воздушно-космическим подразделением КСИР, в результате чего погибло и ранено большое количество террористов такфиристов и главарей, причастных к теракту 22 сентября в Ахвазе. 6 боевых ракет средней дальности типа «Qiam» и «Zolfaghar» были запущены с ракетных баз КСИР в Западном Иране, ракеты достигли цели, попав в штаб-квартиру террористов с расстояния 570 км. За ракетами последовало 7 боевых беспилотников, бомбардировавших позиции террористов, операция была проведена под кодовым названием «Zarbat-e Muharram». После окончания ирако-иранской войны, это лишь четвёртый ракетный удар Ирана за пределами своей территории — в 2017-м был удар в ответ на теракт в Тегеране и тоже по лагерям и боевикам в Сирии, ещё дважды иранские ракеты «утюжили» террористов в Северном Ираке, и тоже в ответ на теракты — в приграничье. Даже не с чем сравнивать, если иметь в виду обвинения США и Израиля в адрес Ирана «в агрессии» — не трожьте Иран, и Иран не тронет вас. Трёх карательных акций США — против бывшей Югославии, Ирака и Афганистана, вполне дотаточно, чтобы понять: угроза миру и стабильности исходит не от Ирана, а от США. Америка — не пора ли прекратить «валять дурака»?..