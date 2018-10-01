«В мир вернулась альтернатива западной модели» — Мигранян о росте Китая

Москва, , 23:32 — REGNUM Главная причина политической напряжённости между Пекином и Вашингтоном заключается в том, что ростом своего могущества Китай фактически бросает вызов западной модели общественного развития, которая казалась неоспоримой с момента крушения СССР и до самого последнего времени. Об этом 1 октября заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«После распада Советского Союза появляется угроза экзистенциальная для Запада. Снова возвращается альтернатива, чего не было на протяжении более 20 лет», — заявил Мигранян.

По его мнению, противостояние США с Китаем уже не сводится к чисто экономическому фактору, и именно поэтому Вашингтон способствует эскалации этого противостояния.

«Как экономический фактор это не так страшно и это действует не так. СССР был экзистенциальным фактором для Америки и он играл очень важную мобилизующую роль как для внутриамериканского общества, так и для всего западнного сообщества. Почему? Потому что Советский Союз предлагал альтернативную модель жизни», — напомнил он.

«Сегодня Китай предлагает альтернативную модель, и если советская модель в военном и другом отношении была очень хороша, но в экономике плох, то даже Френк Фукуяма и многие другие написали, что после кризиса 2008−2009 годов китайская модель себя показала гораздо более эффективной, чем американская и западная», — подчеркнул политолог.