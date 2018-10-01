Референдум в Македонии: «Вотум недоверия тем, кто тащит страну на Запад»

Москва, , 23:22 — REGNUM Недавний референдум в Македонии о переименовании страны в «Северную Македонию» практически стал актом национального унижения. Об этом 1 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это был референдум о национальном унижении страны», — заявил Коротченко.

По его словам, хотя явка на референдум составила 36% и голосование объявлено не состоявшимся, но уже пошли заявления, в НАТО лишь обращают внимание на то, что 90% проголосовавших высказались «за».

Так, еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан заявил, что «столь значительное число голосов за говорит о широкой поддержке соглашения с Грецией и евроатлантического пути Македонии», а генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал результаты референдума, призвал все партии и лидеров Македонии «использовать исторический шанс».

На этом фоне не исключено, что на Западе поднимут вопрос о возможном вмешательстве в референдум со стороны Москвы, допустил Коротченко.

«Что значит, поменяйте название страны и тогда вас примут в ЕС и НАТО? Почему страна должна чего-то менять в угоду кому-то? Поэтому граждане проголосовали вполне естественно — фактически вотум недоверия нынешней верхушке Македонии, которая упорно тащит свою страну в западный военный и экономический альянс», — пояснил эксперт.

30 сентября состоялся референдум по переименованию Македонии в «Северную Македонию». Хотя 90% проголосовавших высказались за изменение названия, явка избирателей оказалась гораздо меньше необходимых 50%.

Хотя референдум носит консультативный характер, перевес голосов «за» дал бы парламенту политический мандат на изменение конституции. Всенародное голосование проводилось с целью разрешить многолетний спор с Грецией — Афины выступали против того, чтобы республика называлась именем одной из исторических областей Греции, усматривая в этом повод для территориальных притязаний. В связи с этим спором Афины ранее блокировали вступление Македонии в ЕС и НАТО.