В демилитаризованной зоне Идлиба вспыхнули бои между исламистами

Идлиб, Сирия, , 23:18 — REGNUM Активисты сирийской оппозиции сообщают в соцсетях, что в демилитаризованной зоне Идлиба в ночь с 30 сентября на 1 октября вспыхнули ожесточенные боевые столкновения между исламистскими группировками. Поддерживаемые Турцией боевики из Фронта национального освобождения столкнулись с боевиками группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной части провинции Идлиб.

Стороны конфликта атаковали контрольно-пропускные пункты друг друга. Бои прекратились только утром 1 октября. Точная причина конфликтной ситуации неизвестна.

Местные наблюдатели отмечают, что ранее, в прошлом году, у «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже были похожие ситуации с протурецкими группировками «Харакат Нуриддин Аль-Зинки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Харакат Ахрар Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время турецкая разведка ведет переговоры со всеми исламистскими группировками, чтобы обеспечить выполнение договоренностей президентов Путина и Эрдогана в Сочи.

«Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отнесена в список из трех радикальных группировок, которые должны полностью покинуть демилитаризованную зону до 15 октября. Однако группировка заявила, что не будет соблюдать Сочинское соглашение.

Военные эксперты предполагают, что турецкие военные на первом этапе могут использовать свои подконтрольные группировки для понуждения несогласных к соблюдению условий соглашения по Идлибу.

Далее дело может дойти до проведения военной операции силами уже турецкой армии. В провинцию Идлиб с территории Турции передислоцирована бригада коммандос. Кроме этого, еще есть вариант проведение военной операции силами Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ.