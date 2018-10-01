Турция займется решением курдского вопроса в Сирии

Дамаск, , 23:06 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает, что Турция переключает свое внимание с северо-запада Сирии на территории к востоку от реки Евфрат, контролируемые курдскими отрядами Народных защитников (YPG). Заявление на эту тему сделал президент Турции Эрдоган 1 октября 2018 года.

Эрдоган заявил, что его силы готовятся обеспечить безопасность территорий к востоку от Евфрата, поскольку они продолжают свои операции против Рабочей партии Курдистана и их союзников курдских отрядов Народных защитников.

До этого Турция специально наблюдала за территориями, удерживаемыми YPG в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. В этих провинциях в настоящее время нет других боевиков, и они граничат с районами, удерживаемыми правительством.

Турция относит Рабочую партию Курдистана и отряды Народных защитников, сирийскую ветвь РПК, к террористическим организациям.

Вооруженные силы Турции в ходе операции «Оливковая ветвь» в марте этого года захватили регион Африн в сирийской провинции Алеппо, вытеснив из этого района курдские формирования.

Затем в июне Турции удалось заключить сделку с США, чтобы заставить курдские отряды Народных защитников покинуть город Манбидж. Хотя курды не полностью покинули Манбидж, Турция показала, что может оказать давление и на Соединенные Штаты.

Следует отметить, что численность Сирийских демократических сил, в основе которых курдские отряды, составляет пятьдесят тысяч человек. Операция по их вытеснению с территории на восточном берегу реки Евфрат будет крайне сложной, так как они могут рассчитывать на поддержку США и возглавляемой ими международной коалиции.