США и Турция начали подготовку к операции в сирийском Манбидже

Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил журналистам о начале тренировок совместных отрядов США и Турции для проведения патрулирования в сирийском Манбидже, 1 октября передает агентство Reuters.

«Сейчас идет подготовка, и нам нужно посмотреть, как она происходит. У нас есть все основания полагать, что совместное патрулирование начнется вовремя, после завершения тренировочной программы, и мы сделаем все правильно», — заявил Мэттис журналистам во время перелета из США во Францию.

В настоящий момент отряды США и Турции действуют в районе Манбиджа, из которого были изгнаны отряды курдского ополчения YPG, по отдельности друг от друга. Решение об изгнании «про-американских» и «анти-турецких» отрядов YPG было принято на переговорах между США и Турцией в июне.

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