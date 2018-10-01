Приоритет на СНГ: «Среди послов России не хватает политических тяжеловесов»

Москва, , 23:24 — REGNUM Укрепление дипломатических связей со странами постсоветского пространства должно стать главным направлением внешней политики России. Об этом 1 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Главное для нас — постсоветское пространство. Я считаю, это приоритет номер один», — заявил Коротченко.

По его мнению, в России произошло осознание этого приоритета, что было отражено недавним назначением на должность начальника управления по внешней политике президента России опытного дипломата Игоря Неверова — соответствующий указ главы государства Владимира Путина был опубликован 29 сентября.

По словам эксперта, Неверов «обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы эту работу, касающуюся внешней политики, синхронизировав с МИДом, двинуть вперёд».

«Нам нужны и другие послы в странах СНГ. Такие, как Бабич в Минске. На должности наших послов — в Душанбе, в Ташкенте, — нужны политические тяжеловесы, зубастые послы с одновременным статусом спецпредставителя президента для прямой коммуникации по тем вопросам, которые необходимо согласовать сразу с Владимиром Путиным», — подчеркнул он.