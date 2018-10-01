Минобороны: Боевики из зоны «Идлиб» продолжают обстрелы

Идлиб, Сирия, , 22:55 — REGNUM В результате обстрелов со стороны засевших в зоне «Идлиб» боевиков за сутки были ранены один военнослужащий сирийской армии и три мирных жителя, сообщил 1 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Начальник Центра напомнил, что в зоне по прежнему действует режим прекращения огня, однако боевики нарушают его ежедневно.

За сутки незаконные вооруженные формирования, действующие в зоне «Идлиб», обстреляли восемь поселений в провинции Латакия, четыре района города Алеппо и два населенных пункта в провинции Хама.

«В результате обстрелов один сирийский военнослужащий и трое мирных жителей получили ранения», — сказал Владимир Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения об отмене военной операции в зоне Идлиб и определили порядок урегулирования ситуации в этом регионе.

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