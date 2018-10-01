Эстонские компании попали под санкции из-за поставок электроники в Россию

Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Министерство торговли США ограничит экспортную деятельность двух компаний из Эстонии, который осуществляли незаконный, с точки зрения Вашингтона, экспорт продукции в Россию. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы американского ведомства.

Управление промышленности и безопасности министерства торговли США провело расследование, которое показало, что зарегистрированные в Эстонии компании Eastline Technologies и Adimir, а также российская Real Components Ltd и связанные с ними Валерий Космачев (зарегистрирован в Эстонии) и Сергей Ветров (зарегистрирован в России) якобы были вовлечены в поставки американской электронной продукции в Российскую Федерацию. Эти поставки осуществлялись в обход американских санкций, введённых против России.

При этом гражданство Космачева и Ветрова не уточняется.

Утверждается, что вышеперечисленные компании и люди осуществляли трансфер через Эстонию и Финляндию американской продукции, поставки которой в Россию ограничены. Также эти компании предоставляли американским властям недостоверную информацию о конечном заказчике и конечном пункте назначения.

По всей видимости власти США считают, что через Космачева и Ветрова, а также через эстонские компании Eastline Technologies и Adimir осуществлялись поставки продукции американской электронной промышленности в Россию, которая подпадает под санкции. Продукция в итоге якобы поставлялась компании Real Components Ltd, которая находится в российской юрисдикции.

Эстонским компаниям грозят санкции как минимум на 180 дней. Санкции могут быть продлены.