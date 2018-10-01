Москва, , 23:17 — REGNUM Международные отношения вступают в новую эпоху, когда ни у одного государства не хватает сил, чтобы единолично определять мировую политику, но так же не способны формировать межгосударственный консенсус и существующие международные институты. Об этом 1 октября заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мир вступил в период хаотизации, когда один игрок недостаточно силён, чтобы доминировать, но международные институты неэффективны и не могут тоже организовывать эту жизнь», — заявил Мигранян.

В последнее время эта тенденция всё чаще проявляет себя в международной практике. Война в Афганские особенно наглядно показала, что блок НАТО, «который как бы был краеугольным элементом глобальной безопасности, оказался совершенно неэффективным инструментом», отметил политолог.

«Страна, которая к НАТО не имеют никакого отношения и даже рассматривает блок в качестве враждебной организации — речь идёт о России, — оказала самую эффективную помощь американцам в решении своих проблем в Афганистане», — отметил он.

Время многосторонних постоянных военных политических организаций закончилось, и теперь международные отношения вступают в эпоху, когда «всё будет решаться по принципу ad hoc».

«По одним вопросам с одними странами мы будем действовать вместе, по другим вопросам — с другими. И это будет нормальной ситуацией, пока не выстроится другая конфигурация из всего этого и мы не вступим в новый биполярный мир, где Китай будет собирать всех вокруг себя, а США — вокруг себя. Для решающей схватки», — отметил Мигранян.