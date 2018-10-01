Москва, , 23:16 — REGNUM Во внешней политике США произошло «парадигмальное изменение», которое находит отражение в демонстративном отказе президента США Дональда Трампа от «глобалистских» амбиций. Об этом 1 октября заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Американцы решили, что экзистенциальной угрозы для США нет. Они в одностороннем плане уже не хотят доминировать, потому что распространение демократии — очень дорого и им не нужно. Они решили уйти от этой системы многосторонности к двусторонним отношениям. Они достаточно сильны, чтобы в двусторонних отношениях с каждого получить то, что им нужно. Сейчас они проверяют и Китай, и Россию. Каждого в таком порядке хотят заставить подчиниться», — заявил Мигранян.

Если американцы были достаточно сильны, чтобы доминировать и заставить весь мир принимать свои условия игры в 1990-е годы и начале 2000-х, то сейчас ситуация объективно изменилась, подчеркнул он.

«Американцы, естественно, ослабли. Доля США в мировой экономике, влияние США сокращается прогрессирующе. Это очевидно — достаточно посмотреть на статистику. В 2014 году Китай опередил США по ВВП по паритету покупательной способности. Дальше это будет лишь усугубляться. США ослабевают, они уже не могут проводить одностороннее доминирование. Но при этом они ещё и не могут и не хотят возвращаться к старой системе, (управляемое посредством) ООН», — отметил эксперт.