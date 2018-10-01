Посольство РФ отреагировало на сообщения Лондона о стратегии в Арктике

Москва, , 22:31 — REGNUM Планы Великобритании по наращиванию военного присутствия у непосредственных границ Российской Федерации обернутся созданием «никому не нужной напряжённости». Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, отвечая на вопрос СМИ о новой британской оборонной стратегии в Арктическом регионе.

По его словам, официальный Лондон в последнее время активно продвигает концепцию «Глобальной Британии».

«Призываем официальный Лондон… реализовывать свои амбиции в других областях», — отметил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, заявление которого обнародовано на сайте диппредставительства.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на съезде Консервативной партии сообщил, что в Британии в ближайшее время разработают новую оборонную стратегию в Арктическом регионе из-за «российской угрозы».

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