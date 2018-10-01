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Климкин обнаружил еще одну «руку Кремля». Теперь в Закарпатье

Политика

Глава МИД Украины обвинил Россию в использовании ситуации, сложившейся между Киевом и Будапештом

Киев, 1 октября 2018, 22:27 — REGNUM  Россия использует ситуацию в Закарпатье для дестабилизации Украины, заявил 1 октября украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

На неожиданно обнаруженную еще одну «руку Кремля» глава МИД Украины указал в видеообращении на своей странице в Facebook. В непримиримой борьбе с «многоруким Кремлем» Павел Климкин обещал действовать «вежливо, последовательно и жестко». Кремль на удивительное открытие Климкина не отреагировал.

«Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации в стране в целом, для дестабилизации в Закарпатье… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно», — грозно сказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в дипломатических отношениях Венгрии и Украины обострилась из-за выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья. МИД Украины пригрозил выслать за это консула Венгрии, а официальный Будапешт пообещал симметрично ответить.

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